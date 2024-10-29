Экс-футболист Деменко назвал матч между "Зенитом" и "Локомотивом" хорошим: итог закономерен

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

В центральном матче 13-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" была зафиксирована ничья. Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко считает, что такой исход встречи был вполне закономерным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Хороший матч получился. Наверное, ничья все же закономерна. И у "Локомотива" была возможность победить, и у "Зенита". Было бы обидно одной из двух команд проиграть", — сказал Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью 1:1 в Санкт-Петербурге. Принимающая сторона открыла счёт на 51-й минуте точным ударом Андрея Мостового, а ответный мяч на 68-й минуте в ворота противника отправил Алексей Батраков.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место с 30 очками, столько же у лидирующего "Краснодара", который провёл на один матч меньше. "Локомотив" находится на третьем месте с 28 очками.

В следующем туре "Зенит" примет махачкалинское "Динамо", а "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином".

Уточнения

Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.



«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

