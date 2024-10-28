Снуп Догг захотел стать совладельцем ФК Селтик

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Американский рэпер Келвин Кордозар Бродус-младший (Снуп Догг) хочет стать совладельцем шотландского ФК "Сельтик".

Фото: Instagram* Келвина Кордозара Бродуса-мла́дшего/ Снуп Догга

Он заявил, что его вдохновил пример Райана Рейнольдса, купившего валлийский "Рексэм", и он тоже готов инвестировать в футбольный клуб.

"Я был бы сумасшедшим, если бы не попробовал. Я так много смотрел футбол в Европе, но никогда не видел таких фанатов, как у "Селтика", — сказал 52-летний рэпер.

По словам Снуп Догга, талисман клуба — гончая.

"Снуп Догг станет Гончей Хупи — мы созданы друг для друга", — сказал он.

Ранее рэпер много раз был на публике в футболке "Селтика" и говорил, что эта команда — "его ребята", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ке́лвин Кордоза́р Бро́дус-мла́дший (англ. Calvin Cordozar Broadus Jr.; род. 20 октября 1971[…], Лонг-Бич, Калифорния), более известный под псевдонимом Snoop Dogg (рус. Снуп Догг) — американский рэпер и актёр.

