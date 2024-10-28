Марк Кондратюк выиграл первый этап Гран-при России

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В первом этапе Гран-при России по фигурному катанию победил чемпион Европы Марк Кондратюк.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM

Соревнования прошли в Магнитгорске. Он был третьим после короткой программы, а в произвольной сделал каскад из двух тройных акселей и пять четверных прыжков и выиграл с 289,74 балла.

"Были недочеты, в том числе и на каскаде помарочка, но в целом все очень достойно, уверенно", — заявил Марк.

На втором месте — Роман Савосин (275,55), на третьем — Евгений Семененко (274,97), сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Марк Вале́рьевич Кондратю́к (род. 3 сентября 2003 года, Подольск, Московская область, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании.

