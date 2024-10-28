Чимаев рассказал, что нечаянно сломал челюсть своему сопернику

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

На турнире в Абу-Даби боец UFC из РФ Хамзат Чимаев нечаянно сломал челюсть оппоненту Роберту Уиттакеру. Об этом рассказал сам спортсмен.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

"Я почувствовал, что с его челюстью что-то не то, когда надавил на нее. Я не хотел никому ломать челюсть, но это моя работа — причинять кому-то боль", — заявил Чимаев.

Непобежденный Чимаев выиграл экс-чемпиона промоушена болевым приемом на лицо. Поединок закончился в первом раунде.

После этого Дэниел Кормье показал фото поврежденной челюсти Уиттакера со смещенными передними зубами и сказал, что россиянин "буквально свернул челюсть за две секунды".

Уточнения

Хамза́т Хиза́рович Чима́ев (род. 1 мая 1994, Гвардейское, Чечня) — российский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ.

