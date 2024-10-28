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На Роза Хутор завершились всероссийские старты по горному бегу

Спорт

В течение трех дней курорт принял Кубок России по горному бегу вверх, соревнования, включенные в серию Гран При России, Гран При России среди ветеранов, финал серии соревнований "Кавказская вертикаль" и Чемпионат России по горному бегу на длинную дистанцию.

На Роза Хутор завершились всероссийские старты по горному бегу
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Как рассказал технический делегат Кубка России по горному бегу вверх Всероссийской федерации легкой атлетики, спортивный судья всероссийской категории Сергей Уланов соревнования по горному бегу собирают сторонников в горах Сочи с 2005 года. В этом году на трассы северного склона хребта Аибга вышли более 100 бегунов.

— Мы искренне благодарим "Роза Хутор" за возможность проведения соревнований по горному бегу здесь, в чудесном уголке страны, за высокое качество обслуживания и радушие со стороны администрации и сотрудников курорта. Надеемся, нас будут ждать новые встречи, — подчеркнул Сергей Уланов.

В первый день на курорте прошли всероссийские старты по горному бегу, формула "вверх". Они проходили в том числе по одной из самых крутых и сложных по нагрузке трасс с перепадом для мужчин около 1100 метров при длине шесть километров, которая завершается практически на Роза Пик (2320 метров над уровнем моря). Первое место в стартах занял Руслан Авидзба из Санкт-Петербурга с результатом 49 минут 31 секунда. Второе место у Сергея Колесова, третье — у Руслана Фаттахова из Башкортостана. В состязаниях Кубка России среди женщин победителем стала представительница Санкт-Петербурга Анна Ильина, она преодолела более 4-х километров с набором высоты 633 метра за 31 минуту и 18 секунд. Второй на дистанции оказалась Зинаида Обручкова из Москвы, уступившая лидеру минуту. На третьей ступени пьедестала — Надежда Лещинская из Самарской области. За командный успех кубок получила команда Санкт-Петербурга. Среди ветеранов в категории 65+ победу одержали Антонида Васильева и Александр Алексеев.

— Соревнования продолжил чемпионат России по горному бегу на длинную дистанцию. Это наиболее сложная из горнобеговых дисциплин легкой атлетики, на старты приехала элита российских спортсменов в беговых дисциплинах на выносливость. Трасса, которая на этот раз была новой, стала настоящим испытанием даже для опытных участников. Она включала длинный подъем на протяжении четыре километров, и еще более длинный спуск. Преодолеть дистанцию не смогли восемь бегунов. Всего чемпионате страны приняло участие более 40 ведущих спортсменов из 17 регионов России, — поделился главный судья чемпионата России, спортивный судья всероссийской категории Сергей Уланов.

Победителем Чемпионата России по горному бегу на длинную дистанцию стал Андрей Янович из Мурманской области, который преодолел 23 километра менее чем за два часа. У женщин победу уверенно одержала Анна Ильина из Санкт-Петербурга с результатом 2 часа 14 минут.

На "Роза Хутор" регулярно проводятся спортивные состязания любого уровня в различных дисциплинах. Курорт является ярким примером эффективного олимпийского наследия, вся его спортивная инфраструктура активно используется. В постолимпийский период он неоднократно принимал различные старты, в том числе и международные соревнования, например, этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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