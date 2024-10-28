Педиатр: отдать ребенка на плавание можно в любое время года

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В последнее время стало модно чуть ли не с самого рождения отдавать ребенка на плавание. Малыши ныряют, плавают в бассейнах с интрукторами по 30 минут, дети постарше — час, перед этим им делают массаж и разминку. Насколько полезно для организма плавание, и в каком возрасте лучше отдавать на него ребенка, рассказал кандидат медицинских наук, педиатр Кирилл Константинов в беседе с Pravda. Ru.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

По его словам, плавание — полезное занятие. Во всех отношениях вода является хорошим компонентом по снижению гипертонуса мышц. Она помогает расслабиться. Сама по себе вода — хороший помощник по нормальному развитию мышечной массы у детей. Особенно у грудничков.

"Не случайно в советский период времени, еще в 50-60-х годах прошлого столетия, в стандарт размещения детских поликлиник вписывался детский бассейн. Был оборудован лечебно-оздоровительный комплекс", — рассказал педиатр.

Он добавил, что плавание — отличный реабилитационный курс для множества хронических заболеваний.

"Отдавать ребенка в бассейн можно уже с 2-х месяцев, не принципиально, в какое время года", — заявил врач.

Он добавил, что должна быть правильно организована работа самого бассейна. При наличии всех соблюдаемых необходимых требований (влажности воздуха, температуры воды, температуры воздуха) ребенок будет в безопасности.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

