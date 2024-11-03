Топ-упражнения для работы над проблемными зонами

Для работы с проблемными зонами отлично подойдут спартанские подъёмы. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо лечь на пол, выпрямить ноги и приподнять руки и ноги примерно на десять сантиметров от поверхности.
Затем, напрягая пресс, подведите колени к груди, а затем снова выпрямите руки и ноги, не касаясь пола.
Следующее эффективное упражнение — планка с отягощением. Встаньте в упор лёжа на локтях, возьмите дополнительный вес и удерживайте эту позицию некоторое время.
После этого сбросьте отягощение и постойте в планке ещё несколько секунд.
Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".