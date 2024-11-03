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Топ-упражнения для работы над проблемными зонами

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Спорт

Для работы с проблемными зонами отлично подойдут спартанские подъёмы. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо лечь на пол, выпрямить ноги и приподнять руки и ноги примерно на десять сантиметров от поверхности.

Топ-упражнения для работы над проблемными зонами
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Затем, напрягая пресс, подведите колени к груди, а затем снова выпрямите руки и ноги, не касаясь пола.

Следующее эффективное упражнение — планка с отягощением. Встаньте в упор лёжа на локтях, возьмите дополнительный вес и удерживайте эту позицию некоторое время.

После этого сбросьте отягощение и постойте в планке ещё несколько секунд.

Уточнения

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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