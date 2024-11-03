Кому противопоказаны кардиотренировки

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Кардиотренировки, направленные на интенсивную работу сердца и сосудов, полезны для большинства людей, так как активизируют метаболизм. Однако есть ряд противопоказаний, о которых важно знать.

Фото: commons.wikimedia.org by VideoPlasty, CC BY-SA 4.0

Основные ограничения касаются людей с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также стоит избегать кардионагрузок после перенесённых операций, травм или при обострениях грыж.

В случае респираторных заболеваний также лучше отложить тренировки.

Важно прислушиваться к своему организму: любой дискомфорт или боль в суставах должны стать поводом для обращения к врачу.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.



Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

