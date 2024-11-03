Кому противопоказаны кардиотренировки

Кардиотренировки, направленные на интенсивную работу сердца и сосудов, полезны для большинства людей, так как активизируют метаболизм. Однако есть ряд противопоказаний, о которых важно знать.
Основные ограничения касаются людей с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также стоит избегать кардионагрузок после перенесённых операций, травм или при обострениях грыж.
В случае респираторных заболеваний также лучше отложить тренировки.
Важно прислушиваться к своему организму: любой дискомфорт или боль в суставах должны стать поводом для обращения к врачу.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".