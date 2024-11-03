Как добиться изящных рук, как у балерины: простые упражнения

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Чтобы получить "руки балерины", стоит обратить внимание на упражнения с собственным весом. Начните с вращательных движений: стоя, вытяните руки в стороны параллельно полу, опустите плечи, ладони направьте вверх.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Вращайте руки вперед в маленькой амплитуде в течение 30 секунд, затем измените направление на заднее вращение.

Продолжайте с мелкоамплитудными движениями вверх и вниз, добавляя провороты запястий.

Эти движения можно повторять от 30 секунд до минуты, меняя направление вращения запястий. Такой комплекс поможет развить силу и изящество ваших рук.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

