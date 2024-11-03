Как добиться изящных рук, как у балерины: простые упражнения

Чтобы получить "руки балерины", стоит обратить внимание на упражнения с собственным весом. Начните с вращательных движений: стоя, вытяните руки в стороны параллельно полу, опустите плечи, ладони направьте вверх.
Вращайте руки вперед в маленькой амплитуде в течение 30 секунд, затем измените направление на заднее вращение.
Продолжайте с мелкоамплитудными движениями вверх и вниз, добавляя провороты запястий.
Эти движения можно повторять от 30 секунд до минуты, меняя направление вращения запястий. Такой комплекс поможет развить силу и изящество ваших рук.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".