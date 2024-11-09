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Как пилатес меняет тело: преимущества для здоровья и осанки

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Спорт

Пилатес — популярное фитнес-направление, известное своей системой упражнений, основанной на работе с собственным весом и отсутствии ударных нагрузок.

Как пилатес меняет тело: преимущества для здоровья и осанки
Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, CC BY-SA 4.0

Это делает занятия безопасными и эффективными, позволяя избежать травм. Упражнения выполняются медленно с учетом дыхания, что активирует глубокие мышцы и равномерно распределяет нагрузку.

Регулярные занятия пилатесом, два-три раза в неделю в течение полугода, способствуют улучшению фигуры, повышению тонуса мышц и улучшению осанки.

Кроме того, пилатес способствует укреплению мышц спины и пресса, избавляет от зажимов, развивает мобильность суставов и улучшает общую выносливость, не создавая излишнего рельефа.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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