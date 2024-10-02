Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45

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Даже во взрослом возрасте можно улучшить осанку, если нет серьёзных медицинских проблем, таких как гиперлордоз, гиперкифоз или сколиоз.

Фото: Own work by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Для укрепления спины полезно выполнять регулярные упражнения, такие как "лодочка" и различные виды планки. Они помогают развить не только мышцы спины, но и пресс и руки.

Кроме того, статическое упражнение с наклоном корпуса вперед на 90 градусов также эффективно подтягивает спину и живот.

Не все знают, что на осанку влияет состояние стоп. Тренировки для укрепления стоп, как основного "фундамента" тела, помогут укрепить спину и общее состояние организма.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

