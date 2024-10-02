Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Эксперт рассказал, где дешевле отдохнуть в новогодние праздники
Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ
В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры

Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45

0:44
Спорт

Даже во взрослом возрасте можно улучшить осанку, если нет серьёзных медицинских проблем, таких как гиперлордоз, гиперкифоз или сколиоз.

Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Фото: Own work by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Для укрепления спины полезно выполнять регулярные упражнения, такие как "лодочка" и различные виды планки. Они помогают развить не только мышцы спины, но и пресс и руки.

Кроме того, статическое упражнение с наклоном корпуса вперед на 90 градусов также эффективно подтягивает спину и живот.

Не все знают, что на осанку влияет состояние стоп. Тренировки для укрепления стоп, как основного "фундамента" тела, помогут укрепить спину и общее состояние организма.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Мы́шцы  — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер Бутылочное горлышко Одессы. Зачем ВС РФ бьют по мосту в Затоке и почему он до сих пор стоит Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Последние материалы
Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков
Экономичные автомобили: топ B-класса для экономии на топливе
Шоколадное печенье с нотками кофе: рецепт для любителей сладкого
Толстой зовёт: что посмотреть в Ясной Поляне — месте, где оживают великие произведения
Секреты красивой осанки: укрепляем спину даже после 45
Альбом группы Каста просят проверить на экстремизм за призывы донатить на ВСУ
В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры
CODEX чести НАСА изучить солнечную корону
Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.