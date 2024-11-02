Отдых без вреда для фигуры: обязательные лайфхаки для отпуска

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Во время отпуска бывает непросто придерживаться привычного режима питания и тренировок, особенно если отдых проходит по системе "всё включено".

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Широкий выбор блюд соблазняет есть больше и чаще, что часто приводит к перееданию.

Чтобы сохранить фигуру, начните трапезу с сытных и полезных блюд, например, с рыбы или мяса. Это позволит насытиться раньше и избежать лишних калорий от сладких или солёных блюд.

Старайтесь выдерживать перерывы между приёмами пищи около четырёх часов и обращайте внимание на сигналы организма о голоде и насыщении. Алкоголь можно заменить чистой водой, чтобы поддержать форму даже в отпуске.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

