Почему не появляются кубики на прессе: три причины

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Многие девушки, даже активно тренируясь, сталкиваются с тем, что кубики на прессе остаются мечтой.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Одна из главных причин — игнорирование медицинских противопоказаний, таких как диастаз. Это расхождение прямой мышцы живота часто наблюдается у женщин после родов и у тех, кто работает с тяжелыми весами.

В таких случаях стандартные упражнения только ухудшают проблему, делая живот визуально больше. Вместо этого подбираются специальные упражнения, исключающие нагрузку на прямую мышцу.

Также распространена неверная техника выполнения упражнений, когда мышцы живота не получают нужную нагрузку. Ошибки в дыхании и выполнение упражнений рывками вовлекают мышцы спины и шеи, что мешает развитию пресса.

Ещё один фактор — отсутствие комплексного подхода, который мешает достичь желаемого результата.

Уточнения

Мы́шцы , также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

