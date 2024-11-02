Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные факты об инжире: вы об этом не знали
Термальная вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Почему выгоднее требовать ремонт, а не деньги по ОСАГО
Прощайте, ломкие волосы: 7 витаминов, которые изменят твою причёску
Овчарка Тито стала наследницей миллиардного состояния
Риелтор Дягилева назвала пять типичных ошибок, которые допускают при оформлении ипотеки
Когда лучше всего поехать в Копенгаген
Почему звёзды, получая награды, всегда благодарят Бейонсе
Американские экологи выступили против открытия литиевого рудника в Неваде

Пошаговый план для роста мышечной массы

0:49
Спорт

Чтобы быстро нарастить мышечную массу, важны регулярные тренировки и системный подход. В первую очередь, необходимо посещать зал по расписанию, придерживаться режима питания и следовать правильно разработанной программе для набора массы.

Пошаговый план для роста мышечной массы
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

Тренировки лучше проводить три раза в неделю, распределяя нагрузку по группам мышц: ноги, спина, грудь. Основой программы должны стать базовые упражнения, такие как приседания, становая тяга, жим лежа и подтягивания.

Также необходимо сбалансированное питание после тренировки, включающее белки, жиры и углеводы, с чередованием источников белка (рыба, мясо, творог, яйца). Для восстановления и роста мышц особенно важен режим сна.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса
Авто
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Интересные факты о домашних питомцах
Интересные факты о домашних питомцах
Последние материалы
Экспресс-открытие авто без ключей: спасёт простой шнурок
Почему не появляются кубики на прессе: три причины
Как определили возраст Земли: научное объяснение, которое вас удивит
За деньги — да. Светлана Лобода готова спеть перед россиянами за 15 миллионов рублей
Как сладости разрушают вашу улыбку
Похудение с пользой: топ-6 продуктов для эффективного снижения веса
Пошаговый план для роста мышечной массы
Музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2025 году
Секреты древних обрядов: Что нашли археологи в Леванте
Продлеваем жизнь аккумулятору: главные рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.