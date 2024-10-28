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Эксперт Созин назвал клуб в РПЛ с лучшим составом

1:21
Спорт

Эксперт по футболу Андрей Созин отметил, что московская команда "Локомотив" обладает наилучшим составом в Российской Премьер-Лиге.

Эксперт Созин назвал клуб в РПЛ с лучшим составом
Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, CC BY-SA 3.0

По мнению Созина, преимущество "Локо" заключается в возможности взаимозамены игроков. Он привел примеры того, что в случае травмы одного футболиста, в команде всегда есть подходящие альтернативы.

Например, по словам Созина, в случае недоступности Воробьева, на поле может выйти Сулейманов. А если не по каким-то причинам отсутствует Батраков, то его заменит Пиняев. То же самое, по мнению эксперта, касается и центральной защиты.

"Все хвалят "Краснодар", но если там вылетит Кордоба — его так не заменить. "Зенит" тоже не может заменить Глушенкова, хотя есть такие мастера, как Вендел и Клаудиньо. Так что именно у "Локо" лучший состав в РПЛ, учитывая скамейку", — сказал Созин в разговоре с "Чемпионатом".

Таким образом, по мнению эксперта, команда "Локомотив" обладает наилучшим составом на данный момент в РПЛ, особенно учитывая качество запасных игроков.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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