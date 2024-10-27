Хоккейный чемпион России проиграл в Омске "Авангарду"

Авангард и Металлург доигрались в Омске до овертайма, победили хозяева

3:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Омске в матче чемпионата КХЛ 27 октября сыграли местный "Авангард" и "Металлург" — действующий обладатель Кубка Гагарина. В итоге при домашнем аншлаге в более чем 12 тыс. зрителей победили омичи 3:2 в овертайме.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

В первом периоде гости быстро повели — на 7-й минуте у них отличился Канцеров. До перерыва, в концовке отрезка сибиряки всё же сравняли счёт — Рид Буше попал в ворота по итогам успешного для "ястребов" вбрасывания.

Во второй двадцатиминутке по голам сюжет был примерно тот же — снова вышли вперёд уральцы (гол на счету Данилы Юрова), а "Авангард" ответил им своей шайбой в большинстве на 32-й минуте в исполнении защитника Семёна Чистяков после пасов Буше и Линдена Вея.

В третьем периоде соперники так и не выявили победителя. Примерно как и во втором периоде, у обоих вратарей здесь тоже было много работы. Но всё же в третьем её было у голкиперов ещё больше.

Всё решилось в овертайме. Здесь форвард-легионер омичей Вей умудрился стать одновременно героем и антигероем. Сначала он сфолил при атаке соперника так, что за это назначили буллит, исполнял у гостей который Никита Михайлис. Но вратарь "ястребов" Василий Хомченко в дуэли с магнитогорцем оказался победителем.

Далее же в быстрой атаке сибиряков сам Вей и реабилитировался, бросив по центру — 3:2. Победа Омска.

"Получилась хорошая игра, очень интересная для болельщиков, обе команды много времени провели в атаке, действовали очень остро. Хорошо, что у нас получилось "дожать" соперника. Он получше начал в первом периоде, однако мы постепенно перехватили инициативу, выстояли в меньшинстве, это придало импульс. Рад за наших игроков, что их труды в этот раз привели к положительному результату. Мы стараемся вылечить хроническую проблему того, что очень часто пропускаем первыми. Пока в большинстве матчей не находим "противоядие", сегодня оппоненты реализовали свой момент в начале, хотя у нас самих до того была пара своих моментов", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин.

Как отметил, в свою очередь, наставник "Металлурга" Андрей Разин, проигрыш стал обидным, его команда плохо сыграла в большинстве, а соперник в том числе заслужил победу благодаря сильнейшей поддержке болельщиков.

"Я много раз отвечал на вопрос, особенно ли старательно как на чемпиона на нас настраиваются соперники. Да, так и есть, это заметно даже по статистике блокированных ими наших бросков — в среднем это каждый раз больше 20. А, например, "Ак Барс", у которого самого много мастеровитых и классных игроков, недавно в матче с нами заблокировал и 31. Поэтому, конечно, нам тяжело. Я своим хоккеистам говорил заранее, почти сразу после выигрыша чемпионства, что этого стоит ожидать, что так и будет. Что нынешний сезон будет сложнее, чем прошлый", — добавил он.

"Металлург" далее сыграет снова с "Ак Барсом" 29 октября на его льду.

Остальные результаты игрового дня таковы:

"Торпедо" — "Витязь" 1:2,

"Локомотив" — "Динамо" (Мн) 3:2,

"Ак Барс" — "Адмирал" 4:2,

"Северсталь" — "Амур" 3:0.

Ранее Pravda. ru писала о том, что КХЛ оштрафовала хоккейный "Спартак" из-за оскорбительных выкриков его фанатов в адрес петербургского СКА.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии. Организатор регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента, и плей-офф, в котором 16 команд соревнуются за Кубок Гагарина.



«Металлу́рг» — российский профессиональный хоккейный клуб из Магнитогорска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан в 1955 году.

