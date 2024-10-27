Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исландии угрожают неконтролируемые извержения вулканов
Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке
Выращиваем тюльпаны зимой: пошаговое руководство для новичков
Ливан получил топливо от Катара для поддержки армии
Ответственное владение собакой: что стоит учитывать заранее
Уникальные особенности белых роз: идеальные для вашего сада
Освещение в квартире: как добавить света в тёмные комнаты
Авокадо для красоты: как правильно использовать его для ухода за кожей и волосами?
Китайские учёные расширили временные рамки для возвращения жизни

Хоккейный чемпион России проиграл в Омске "Авангарду"

Авангард и Металлург доигрались в Омске до овертайма, победили хозяева
3:49
Спорт

В Омске в матче чемпионата КХЛ 27 октября сыграли местный "Авангард" и "Металлург" — действующий обладатель Кубка Гагарина. В итоге при домашнем аншлаге в более чем 12 тыс. зрителей победили омичи 3:2 в овертайме.

Авангард и Металлург доигрались в Омске до овертайма, победили хозяева
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

В первом периоде гости быстро повели — на 7-й минуте у них отличился Канцеров. До перерыва, в концовке отрезка сибиряки всё же сравняли счёт — Рид Буше попал в ворота по итогам успешного для "ястребов" вбрасывания.

Во второй двадцатиминутке по голам сюжет был примерно тот же — снова вышли вперёд уральцы (гол на счету Данилы Юрова), а "Авангард" ответил им своей шайбой в большинстве на 32-й минуте в исполнении защитника Семёна Чистяков после пасов Буше и Линдена Вея.

В третьем периоде соперники так и не выявили победителя. Примерно как и во втором периоде, у обоих вратарей здесь тоже было много работы. Но всё же в третьем её было у голкиперов ещё больше.

Всё решилось в овертайме. Здесь форвард-легионер омичей Вей умудрился стать одновременно героем и антигероем. Сначала он сфолил при атаке соперника так, что за это назначили буллит, исполнял у гостей который Никита Михайлис. Но вратарь "ястребов" Василий Хомченко в дуэли с магнитогорцем оказался победителем.

Далее же в быстрой атаке сибиряков сам Вей и реабилитировался, бросив по центру — 3:2. Победа Омска.

"Получилась хорошая игра, очень интересная для болельщиков, обе команды много времени провели в атаке, действовали очень остро. Хорошо, что у нас получилось "дожать" соперника. Он получше начал в первом периоде, однако мы постепенно перехватили инициативу, выстояли в меньшинстве, это придало импульс. Рад за наших игроков, что их труды в этот раз привели к положительному результату.

Мы стараемся вылечить хроническую проблему того, что очень часто пропускаем первыми. Пока в большинстве матчей не находим "противоядие", сегодня оппоненты реализовали свой момент в начале, хотя у нас самих до того была пара своих моментов", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин.

Как отметил, в свою очередь, наставник "Металлурга" Андрей Разин, проигрыш стал обидным, его команда плохо сыграла в большинстве, а соперник в том числе заслужил победу благодаря сильнейшей поддержке болельщиков. 

"Я много раз отвечал на вопрос, особенно ли старательно как на чемпиона на нас настраиваются соперники. Да, так и есть, это заметно даже по статистике блокированных ими наших бросков — в среднем это каждый раз больше 20. А, например, "Ак Барс", у которого самого много мастеровитых и классных игроков, недавно в матче с нами заблокировал и 31. Поэтому, конечно, нам тяжело. Я своим хоккеистам говорил заранее, почти сразу после выигрыша чемпионства, что этого стоит ожидать, что так и будет. Что нынешний сезон будет сложнее, чем прошлый", — добавил он. 

"Металлург" далее сыграет снова с "Ак Барсом" 29 октября на его льду.

Остальные результаты игрового дня таковы:

"Торпедо" — "Витязь" 1:2,

"Локомотив" — "Динамо" (Мн) 3:2,

"Ак Барс" — "Адмирал" 4:2,

"Северсталь" — "Амур" 3:0.

Ранее Pravda. ru писала о том, что КХЛ оштрафовала хоккейный "Спартак" из-за оскорбительных выкриков его фанатов в адрес петербургского СКА.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии. Организатор регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента, и плей-офф, в котором 16 команд соревнуются за Кубок Гагарина.

«Металлу́рг» — российский профессиональный хоккейный клуб из Магнитогорска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Основан в 1955 году.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Все о черноплодной рябине: как вырастить и ухаживать за этим чудесным растением
Садоводство, цветоводство
Все о черноплодной рябине: как вырастить и ухаживать за этим чудесным растением Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Исландии угрожают неконтролируемые извержения вулканов
Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке
Выращиваем тюльпаны зимой: пошаговое руководство для новичков
Ливан получил топливо от Катара для поддержки армии
Ответственное владение собакой: что стоит учитывать заранее
Уникальные особенности белых роз: идеальные для вашего сада
Освещение в квартире: как добавить света в тёмные комнаты
Авангард и Металлург доигрались в Омске до овертайма, победили хозяева
Авокадо для красоты: как правильно использовать его для ухода за кожей и волосами?
Китайские учёные расширили временные рамки для возвращения жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.