Соболев отказался отвечать на вопросы прессы после матча с Локомотивом: с москвичами не общаюсь

Нападающий петербургского клуба "Зенит" Александр Соболев не захотел отвечать на вопросы журналистов после игры 13-го тура футбольного чемпионата России против московского "Локомотива" (1:1).
Спортсмен предложил представителям прессы пообщаться в другой раз. Он добавил, что не хотел бы разговаривать с теми, кто живёт в Москве.
"В следующий раз, правда. Приехали из Москвы? С москвичами не общаюсь", — сказал Соболев корреспонденту "Чемпионата".
В настоящее время "Зенит" занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги в сезоне 2024/2025. Под руководством Сергея Семака команда набрала 30 очков за 13 матчей. "Локомотив" находится на третьей строчке с 28 очками. "Краснодар" с 30 очками после 12 матчей занимает лидирующую позицию.
Александр Сергеевич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы.
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