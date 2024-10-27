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Учёные выяснили, какие тренировки помогают в борьбе с голодом у женщин

1:21
Спорт

Американские учёные из Вирджинии провели исследование, в ходе которого изучили влияние физической нагрузки на гормоны, помогающее избавиться от чувства голода, сообщает ИА DEITA. RU.

Учёные выяснили, какие тренировки помогают в борьбе с голодом у женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

В ходе эксперимента группе участников разного пола со схожими параметрами и уровнем физической подготовки предложили отказаться от ужина, а на следующее утро после сна заняться физическими упражнениями. Таким образом учёные подтвердили, что интенсивные тренировки подавляют чувство голода, причем у женщин этот эффект проявляется сильнее, чем у мужчин. Это происходит из-за изменения уровня гормона грелина, который воздействует на аппетит, энергетический баланс, иммунитет, сон и память.

Однако для получения желаемого эффекта необходимы высокоинтенсивные упражнения, так как тренировки средней нагрузки не дают такого результата.

"Результаты подтверждают, что высокоинтенсивные упражнения могут ослабить чувство голода по сравнению с упражнениями с более низкой интенсивностью. Грелин частично опосредует эту реакцию, так как мы узнали, что высокоинтенсивные упражнения снижали уровень каждой изоформы, в то время как упражнения средней интенсивности оказывали меньшее влияние", — сказано в сообщении.

Уточнения

Грелин — пептидный гормон, обладающий свойствами гонадолиберина и другими метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в желудочно-кишечном тракте.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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