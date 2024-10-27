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Леброн Джеймс установил уникальный статистический рекорд в НБА

1:10
Спорт

Один из ведущих игроков "Лос-Анджелес Лейкерс", лёгкий форвард Леброн Джеймс, установил уникальное статистическое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который в одной четверти набрал не менее 15 очков, сделал не менее 5 подборов и 5 результативных передач, при этом реализовав все свои броски. Этот показатель начал отслеживаться с сезона 1996/1997, сообщает championat. com.

Леброн Джеймс установил уникальный статистический рекорд в НБА
Фото: flickr.com by Keith Allison, CC BY-SA 2.0

Джеймс установил данный рекорд в матче против "Сакраменто Кингз", который "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграли со счётом 131:127. В этой игре Леброн оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, сделав 14 подборов и 10 результативных передач. В четвёртой четверти он набрал 16 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

Следующий матч "Лейкерс" проведут в гостях с "Финикс Санз" 29 октября.

 

Уточнения

«Лос-Анджелес Лейкерс» (англ. Los Angeles Lakers) — американский профессиональный баскетбольный клуб из Лос-Анджелеса. Выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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