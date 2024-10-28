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Тарасова: Кондратюк способен занять высокие позиции на международной арене

1:14
Спорт

Фигурист Марк Кондратюк имеет все шансы занять высокие позиции на международных турнирах. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью ТАСС.

Тарасова: Кондратюк способен занять высокие позиции на международной арене
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

В прошедшее воскресенье Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России, который проходил в Магнитогорске. Он успешно выполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя в последовательности, набрав в итоге 289,74 балла.

"Откуда столько мотивации у мужчин? Хотят нового, хотят выйти после незаслуженной нашей дисквалификации и победить всех, хотят совершенствоваться, и у них это получается, — сказала Тарасова. — Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься — высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех".

Тарасова также отметила Егора Рухина, который исполнил пять четверных прыжков, но с небольшими помарками.

"Егор Рухин — хороший мальчик, он еще маленький, будет технически очень сильный и артистичный, когда свой контент выполнит".

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).

Марк Вале́рьевич Кондратю́к (род. 3 сентября 2003 года, Подольск, Московская область, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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