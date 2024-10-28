Эфиопский бегун Кеджелча побил мировой рекорд в полумарафоне

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Эфиопский атлет Йомиф Кеджелча побил мировой рекорд в полумарафоне. На соревнованиях в Валенсии он финишировал первыми с впечатляющим временем 57 минут 30 секунд. Ранее этот титул принадлежал угандийцу Джейкобу Киплимо, который в ноябре 2021 года пробежал эту дистанцию за 57 минут 31 секунду на полумарафоне в Лиссабоне. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, PDM

Среди женщин лучшей стала представительница Кении Агнес Нгетич, показавшая результат 1 час 3 минуты 4 секунды. Мировой рекорд в этой категории установлен эфиопкой Летесенбет Гидей — в октябре 2021 года она завершила полумарафон в Валенсии за 1 час 2 минуты 52 секунды.

Йомиф Кеджелча, которому сейчас 27 лет, стал серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в дисциплине 10 000 метров. Этот талантливый спортсмен также дважды становился чемпионом мира в залах на дистанции 3 000 метров, добиваясь успеха в 2016 и 2018 годах. В 2015 году он одержал победу в общем зачете Бриллиантовой лиги в беге на 5 000 метров.

Уточнения

Йомиф Кеджелча — эфиопский легкоатлет, специализируется в беге на длинные дистанции.

