Модрич устанавливает рекорд: самый возрастной игрок в истории Эль Классико

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Лука Модрич, футболист мадридского "Реала", стал самым возрастным игроком в истории "Эль Классико". На матче против "Барселоны" хорвату было 39 лет и 47 дней, что побило рекорд Дани Алвеса, бывшего игрока "Барсы", устоявшийся на уровне 38 лет и 318 дней. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: commons.wikimedia by Фанни Шерцер

Матч, состоявшийся в Мадриде, завершился с уверенным счетом 4:0 в пользу "Барселоны". В первом тайме забитых мячей не было, однако во втором половине встречи Роберт Левандовски открыл счет, а спустя всего две минуты оформил дубль. В конце матча свои голы добавили Ламин Ямаль и Рафинья, установив итоговый результат.

"Барселона" уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Реал" занимает второе место с 24 баллами, а тройку замыкает "Вильярреал" с 21 очком.

В следующем туре "Барселона" встретится с "Эспаньолом" 3 ноября в 18:15 по московскому времени. А "Реал" отправится в гости к "Валенсии", матч пройдет 2 ноября.

"Реал" в следующем матче испанского чемпионата померится силами в гостях с "Валенсией". Стартовый свисток арбитра прозвучит 2 ноября.

Уточнения

Лу́ка Мо́дрич — хорватский футболист, центральный полузащитник и капитан испанского клуба «Реал Мадрид», а также национальной сборной Хорватии.

