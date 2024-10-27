Клуб Спартак оштрафован из-за недопустимого поведения фанатов на встрече со СКА

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение оштрафовать московский "Спартак" за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата против петербургского СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

"Принято решение наложить на "Спартак" денежный штраф. Лига проведет консультации с руководителями "Спартака" и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков", — говорится в заявлении. Фанаты "Спартака" кричали: "СКА — позор российского хоккея".

Матч между "Спартаком" и СКА завершился с результатом 5:2 в пользу петербургской команды, несмотря на то что "Спартак" изначально вел в счете 2:0.

Следующее противостояние команд запланировано на 8 января, старт в 17:00 по московскому времени.

В таблице Западной конференции СКА занимает вторую позицию с 29 очками, в то время как "Спартак" находится на третьем месте с 25 баллами. Лидирует ярославский "Локомотив", набравший 34 очка.

Уточнения

СКА — российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.





Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

