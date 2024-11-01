Опасности прыжков на скакалке: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась информацией о потенциальных рисках прыжков на скакалке, которую приводит "Спорт-Экспресс".
Соболь отметила, что прыжки на скакалке представляют собой энергозатратный вид тренировки, который помогает сбросить лишний вес и повысить выносливость.
Однако, по её словам, данный вид активности не рекомендуется людям пожилого возраста, так как изменения в опорно-двигательном аппарате могут усугубляться под воздействием интенсивной нагрузки. Это же относится и к людям с грыжами и протрузиями в позвоночнике.
Кроме того, прыжки на скакалке противопоказаны тем, у кого есть травмы крестца, копчика, хронические боли в шее и пояснице, а также опущение внутренних органов. Соболь советует всем, кто попадает в группу риска, обратиться к врачу и обсудить альтернативные варианты физической активности.
Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.
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