Опасности прыжков на скакалке: советы фитнес-тренера

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась информацией о потенциальных рисках прыжков на скакалке, которую приводит "Спорт-Экспресс".

Фото: flickr.com by LongitudeLatitude, CC BY 2.0

Соболь отметила, что прыжки на скакалке представляют собой энергозатратный вид тренировки, который помогает сбросить лишний вес и повысить выносливость.

Однако, по её словам, данный вид активности не рекомендуется людям пожилого возраста, так как изменения в опорно-двигательном аппарате могут усугубляться под воздействием интенсивной нагрузки. Это же относится и к людям с грыжами и протрузиями в позвоночнике.

Кроме того, прыжки на скакалке противопоказаны тем, у кого есть травмы крестца, копчика, хронические боли в шее и пояснице, а также опущение внутренних органов. Соболь советует всем, кто попадает в группу риска, обратиться к врачу и обсудить альтернативные варианты физической активности.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур.



Вынóсливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

