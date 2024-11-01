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Боковая планка: преимущества и противопоказания

0:49
Спорт

Планка — это одно из самых известных статических упражнений, но сегодня мы рассмотрим не классический вариант, а боковую планку, которая станет отличным дополнением к тренировке и поможет проработать несколько групп мышц одновременно.

Боковая планка: преимущества и противопоказания
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, CC BY-SA 4.0

Боковая планка полезна тем, что улучшает стабильность корпуса и укрепляет косые мышцы живота. Это упражнение способствует увеличению общей силы и выносливости, а также помогает улучшить осанку и предотвратить боли в спине.

Противопоказания

Тем не менее, существуют определённые ограничения. Чтобы избежать травм, важно внимательно следить за своими ощущениями во время выполнения. Если вы страдаете от каких-либо заболеваний или испытываете боль, стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Вынóсливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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