Как убрать жир с боков после 45 лет

Американский фитнес-тренер Эбенезер Самуэль поделился эффективными методами уменьшения жира с боков для людей старше 45 лет, о чем сообщает Men Today.

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Первым упражнением, которое он рекомендует, является медвежья походка. Для выполнения необходимо разместить колени под бёдрами, приподнять их от пола, напрячь пресс и сжать ягодицы.

Затем следует одновременно поднять левую ногу и правую руку, перемещая их вперёд, и опустить на землю.

После медвежьей походки тренер предложил выполнить отжимания, становую тягу и берпи.

Завершить комплекс можно с помощью "прогулки фермера", для которой нужно взять в руки тяжёлый груз и делать короткие шаги, стараясь минимизировать раскачивание утяжелителя.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

