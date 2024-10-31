Топ-5 упражнений для похудения

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Фитнес-тренер Елена Соболь представила список из шести эффективных упражнений для похудения. Об этом сообщается в публикации "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Среди рекомендуемых упражнений оказались прыжки на месте с расставленными ногами и поднятыми руками, а также прыжки на скакалке.

В список вошли и выпады, планка с подтягиванием колена и альпинист. Также Соболь отметила, что берпи могут быть полезными, но новичкам стоит воздержаться от их выполнения из-за недостаточной физической подготовки.

Соболь отметила, что процесс жиросжигания не происходит мгновенно. Чтобы достичь устойчивых результатов, важно применять комплексный подход, который включает правильное питание и регулярные тренировки.

Она подчеркнула, что для эффективного похудения требуется как минимум 20-30 минут физической активности умеренной интенсивности и соблюдение калорийного дефицита.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

