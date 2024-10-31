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Эффективная тренировка бицепса: ошибки и противопоказания

1:43
Спорт

Подъём штанги — это изолированное силовое упражнение, нацеленное на развитие бицепсов плеча. Оно заключается в сгибании и разгибании рук в локтях, задействуя короткую и длинную головки двуглавой мышцы.

Эффективная тренировка бицепса: ошибки и противопоказания
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0

Это упражнение предлагает множество вариантов выполнения, и его главное преимущество заключается в возможности работы с большими весами, что эффективно способствует наращиванию силы и мышечной массы.

Бицепс — один из наиболее заметных мускулов руки, и его форма в значительной степени определяется генетическими факторами. У некоторых он выглядит как шар, у других — как вытянутый овал. Сильно развитый бицепс не только придаёт рукам спортивный вид, но и способствует поддержанию здоровья суставов, облегчая подъём тяжестей в повседневной жизни.

Следует помнить, что прирост бицепса происходит медленно — размер мышцы увеличивается на миллиметры, в отличие от других групп мышц, таких как спина, грудь или ноги. Важно учесть несколько особенностей, чтобы добиться эффективных результатов в тренировке бицепсов.

Противопоказания: Перед началом тренировок настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником и суставами, заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения нервной системы, эндокринные заболевания, избыточный вес или ожирение, беременность.

Если вы испытываете острую боль в суставах, страдаете от хронических заболеваний в остром состоянии или у вас повышенная температура, стоит временно ограничить тренировки.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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