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Эффективные упражнения для мышц пресса

1:05
Спорт

Пресс человека состоит как минимум из трех мышц, их все необходимо тренировать, чтобы иметь по-настоящему сильный, выраженный пресс.

Эффективные упражнения для мышц пресса
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

Вот где они находятся и что они делают:

Прямая мышца живота: передняя часть пресса, тянет верхнюю часть туловища к бедрам.

Косые мышцы (внутренние и внешние): боковая часть талии, наклоняет и сгибает туловище.

Поперечная мышца живота: глубокая часть пресса, стабилизирует позвоночник.

Упражнения для мышц пресса:

Скручивания штанги сидя
3 подхода, 24 повторения (попеременно, 12 повторений на каждую сторону, отдых 30 сек.)

Велосипед для пресса
3 подхода, 24 повторения (попеременно, 12 повторений на каждую сторону, отдых 30 сек.)

Скручивания с резинкой
3 подхода, 12-15 повторений (отдых 30 сек.)

Подъем ног лежа
3 подхода, 8 повторений (отдых 30 сек.)

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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