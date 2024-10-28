Эффективные упражнения для мышц пресса

Пресс человека состоит как минимум из трех мышц, их все необходимо тренировать, чтобы иметь по-настоящему сильный, выраженный пресс.
Вот где они находятся и что они делают:
Прямая мышца живота: передняя часть пресса, тянет верхнюю часть туловища к бедрам.
Косые мышцы (внутренние и внешние): боковая часть талии, наклоняет и сгибает туловище.
Поперечная мышца живота: глубокая часть пресса, стабилизирует позвоночник.
Упражнения для мышц пресса:
Скручивания штанги сидя
3 подхода, 24 повторения (попеременно, 12 повторений на каждую сторону, отдых 30 сек.)
Велосипед для пресса
3 подхода, 24 повторения (попеременно, 12 повторений на каждую сторону, отдых 30 сек.)
Скручивания с резинкой
3 подхода, 12-15 повторений (отдых 30 сек.)
Подъем ног лежа
3 подхода, 8 повторений (отдых 30 сек.)
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