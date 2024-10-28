Шесть эффективных упражнений для похудения

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Чтобы скинуть лишние килограммы, нужно знать и делать эти шесть упражнений.

Фитнес-тренер Елена Соболь считает их наиболее эффективными для похудения.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Включить в тренировочную программу, по мнению эксперта, стоит прыжки на месте с расставлением ног и поднятием рук и прыжки на скакалке.

Кроме того, желаемого результата помогут добиться: выпады, планка с подтягиванием колена и упражнение "альпинист".

Тренер рекомендует выполнять бёрпи. Однако оно, вероятно, не подойдет новичкам из-за более слабой физической подготовки.

"Чтобы достичь долгосрочных результатов в похудении, нужно подойти к этому процессу комплексно. Для этого стоит правильно питаться и регулярно тренироваться", — цитирует Соболь "СЭ".

По ее словам, желающим сбросить лишние килограммы, достаточно умеренно физически нагружать себя от 20-30 минут и следить за калориями. Они должны быть в дефиците.

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

