Упражнения, чтобы снять усталость с нижней части тела

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Если у вас был трудный день, ваши ноги болят, а мышцы напряжены, стоит провести мини-тренировку. Упражнения помогут снять напряжение со всего тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Червяк

Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Вытяните руки к земле и медленно пройдите ими вперед, пока не окажетесь в положении планки. Медленно пройдите руками назад к ногам и вернитесь в положение стоя.

Растяжка всего тела

Начните с положения планки. Сделайте выпад правой ногой вверх и наружу от правой руки. Поднимите правую руку с пола, опустите правый локоть (или руку) к полу, затем поднимите правую руку к потолку. Удерживайте положение 5 секунд. Если вы стояли на локте, положите правую руку обратно на пол и сделайте шаг правой ногой обратно в планку. Повторите с другой стороны. Продолжайте чередовать 10 раз в общей сложности.

"Эта растяжка отлично подходит для снятия напряжения во всем теле", — объясняет доктор Метцль, которого цитирует shape. com.

Растяжка квадрицепсов стоя

Встаньте, расставив ноги примерно на ширину плеч. Перенесите вес на одну ногу и согните другое колено, чтобы поднять стопу к ягодицам. Возьмитесь за поднятую стопу. Удерживайте в течение 10 секунд, затем поменяйте ноги. (Если вам трудно удерживать равновесие, держитесь за стул, перекладину или стену свободной рукой).

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

