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Почему вредно не только долго сидеть, но и долго стоять на одном месте?

1:37
Спорт

Бездеятельность в течение длительного времени может привести к повышенному риску ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома. Поэтому важно вставать и двигаться. Но с другой стороны спектра, может ли стоять весь день — по собственному выбору или по работе — тоже быть вредным для здоровья? Можно ли стоять слишком много?

Почему вредно не только долго сидеть, но и долго стоять на одном месте?
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

"Спина, бедра и ноги могут сильно болеть от длительного стояния", — объясняет Джордан Метцл, доктор медицины, спортивный врач в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Еще одна причина, по которой слишком долгое стояние может стать проблемой, заключается в том, что анатомия тела на самом деле не симметрична с обеих сторон.

"У вас печень слева и сердце справа. Три доли легких слева и только две доли легких справа", — объясняет Лайт.

По его словам, эта асимметрия создает агрессивный и естественный перекос в правую сторону, поэтому большинство людей стоят, перенося вес в основном на правую ногу, как это видно на знаменитой статуе Давида. Чтобы приспособиться к этому, тело производит предсказуемую последовательность мышечного напряжения и постурального дисбаланса, которые можно исправить, только уделив больше внимания левой стороне тела с помощью упражнений и растяжки.

Поэтому, если вы знаете, что будете стоять весь день — будь то работа, занятие вроде игры в гольф на 18 лунок или, может быть, вы осматриваете выставки в отпуске, — важно заранее потянуться.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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