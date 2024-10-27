3 причины, по которым у вас могут быть большие, опухшие лодыжки

Для некоторых людей толстые лодыжки могут быть признаком не совсем здорового образа жизни (например, соленой диеты) или даже указывать на серьезную медицинскую проблему, например, на проблемы с сердцем.
Здесь мы рассмотрим причины появления толстых лодыжек и то, что можно (и что нельзя) сделать, чтобы от них избавиться.
Они могут казаться толще, если вы набираете вес или у вас развивается заболевание. Ниже приведены наиболее распространенные причины.
Это аномальное опухание из-за накопления жидкости в тканях. Иногда оно может возникать из-за факторов образа жизни, таких как диета с высоким содержанием натрия или длительное сидение или стояние. Также оно может возникать из-за травм, хронических заболеваний или даже некоторых неотложных медицинских состояний, таких как застойная сердечная недостаточность и заболевание почек.
Многие люди с толстыми лодыжками генетически предрасположены к такому типу голени.
Если вы заметили, что ваши лодыжки начали отекать и/или чувствуете, что у вас задерживается вода, обратитесь к врачу.
Избыточная жидкость в организме во время беременности и давление растущей матки могут вызвать отек лодыжек и ступней. Отек имеет тенденцию усиливаться к концу беременности, особенно к концу дня или в жаркие дни.
Чтобы минимизировать отек, избегайте продуктов с высоким содержанием натрия, обработанных продуктов и фастфуда. Также важно пить много воды, так как ваш организм будет пытаться удерживать жидкость при обезвоживании. Массаж и подъем также помогают кровообращению и задержке жидкости.
Чтобы уменьшить отек, подпирайте ноги, когда сидите, и не скрещивайте их.
Потягивайтесь и чаще двигайтесь, когда долго сидите. Когда стоите, регулярно двигайте ступнями и лодыжками.
Пейте много воды и регулярно занимайтесь спортом, пишет Shape. com.
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