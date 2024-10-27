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3 причины, по которым у вас могут быть большие, опухшие лодыжки

2:08
Спорт

Для некоторых людей толстые лодыжки могут быть признаком не совсем здорового образа жизни (например, соленой диеты) или даже указывать на серьезную медицинскую проблему, например, на проблемы с сердцем.

3 причины, по которым у вас могут быть большие, опухшие лодыжки
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

Здесь мы рассмотрим причины появления толстых лодыжек и то, что можно (и что нельзя) сделать, чтобы от них избавиться.

Они могут казаться толще, если вы набираете вес или у вас развивается заболевание. Ниже приведены наиболее распространенные причины.

Отек

Это аномальное опухание из-за накопления жидкости в тканях. Иногда оно может возникать из-за факторов образа жизни, таких как диета с высоким содержанием натрия или длительное сидение или стояние. Также оно может возникать из-за травм, хронических заболеваний или даже некоторых неотложных медицинских состояний, таких как застойная сердечная недостаточность и заболевание почек.

Генетическая предрасположенность

Многие люди с толстыми лодыжками генетически предрасположены к такому типу голени.

Если вы заметили, что ваши лодыжки начали отекать и/или чувствуете, что у вас задерживается вода, обратитесь к врачу.

Беременность

Избыточная жидкость в организме во время беременности и давление растущей матки могут вызвать отек лодыжек и ступней. Отек имеет тенденцию усиливаться к концу беременности, особенно к концу дня или в жаркие дни.

Чтобы минимизировать отек, избегайте продуктов с высоким содержанием натрия, обработанных продуктов и фастфуда. Также важно пить много воды, так как ваш организм будет пытаться удерживать жидкость при обезвоживании. Массаж и подъем также помогают кровообращению и задержке жидкости.

Чтобы уменьшить отек, подпирайте ноги, когда сидите, и не скрещивайте их.
Потягивайтесь и чаще двигайтесь, когда долго сидите. Когда стоите, регулярно двигайте ступнями и лодыжками.

Пейте много воды и регулярно занимайтесь спортом, пишет Shape. com.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Лоды́жка щи́колотка (лат. malleolus «молоточек») — костные образования (отростки) берцовых костей голени. Различают латеральную (наружную) и медиальную (внутреннюю) лодыжки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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