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Аэробные или анаэробные тренировки: что выбрать?

3:18
Спорт

Многие люди, начинающие заниматься спортом, задаются вопросом: какие тренировки лучше — аэробные или анаэробные? Ответ не так прост, как кажется. Оба типа тренировок имеют свои преимущества и недостатки, и оптимальный выбор зависит от ваших целей и предпочтений.

Аэробные или анаэробные тренировки: что выбрать?
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Аэробные тренировки

— это физические упражнения, которые повышают сердечный ритм и дыхание, заставляя организм использовать кислород для получения энергии.

Преимущества аэробных тренировок:

  • Повышение выносливости. Бег, плавание, езда на велосипеде — все эти виды тренировок укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают выносливость организма.
  • Снижение веса. Аэробные упражнения сжигают калории, что способствует снижению веса и поддержанию здорового веса.
  • Улучшение настроения. Во время аэробных тренировок организм вырабатывает эндорфины, которые повышают настроение и снижают стресс.
  • Снижение риска хронических заболеваний. Регулярные аэробные тренировки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Примеры аэробных тренировок:

— Бег
— Плавание
— Езда на велосипеде
— Ходьба
— Танцы
— Гребля

Анаэробные тренировки, наоборот,

— это упражнения с высокой интенсивностью, которые заставляют организм получать энергию без кислорода.

Преимущества анаэробных тренировок:

  • Увеличение мышечной массы. Силовые тренировки, работа с отягощениями, спринт — все это способствует росту мышц и увеличению силы.
  • Улучшение метаболизма. Анаэробные упражнения повышают скорость метаболизма и помогают сжигать калории даже после завершения тренировки.
  • Увеличение костной плотности. Силовые тренировки укрепляют кости, что снижает риск остеопороза.
  • Повышение мощности и взрывной силы. Анаэробные тренировки делают вас быстрее, сильнее и ловчее.

Примеры анаэробных тренировок:

— Силовые тренировки
— Спринт
— Плиометрические упражнения
— Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT)

Что выбрать?

  • Лучше всего комбинировать аэробные и анаэробные тренировки для достижения оптимальных результатов. Аэробные упражнения будут улучшать ваше общее здоровье, а анаэробные помогут вам стать сильнее и мощнее.
  • Для снижения веса. Комбинируйте аэробные упражнения с высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT).
  • Для улучшения выносливости. Сосредоточьтесь на аэробных упражнениях, таких как бег, плавание, езда на велосипеде.
  • Для увеличения мышечной массы. Добавьте в вашу программу силовые тренировки.

Перед началом любых тренировок проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что они безопасны для вас.

Лучший выбор для вас будет зависеть от ваших личных целей и предпочтений. Слушайте свое тело, наслаждайтесь процессом и найдите то, что вам действительно нравится.

Уточнения

Спринт (от англ. sprint) — гонки на короткое расстояние.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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