Российский боец победил в пятом бою в UFC

В рамках турнира UFC 308, проходившего в ОАЭ, российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов одержал победу над бразильским соперником Карлосом Леалом в поединке полусреднего веса.
Исход боя был определён единогласным решением судей в пользу Фахретдинова.
33-летний Фахретдинов имеет впечатляющий послужной список в профессиональных ММА: 23 победы, одно поражение и одна ничья. В рамках UFC Фахретдинов одержал уже пять побед.
Что касается Леала, на его счету 21 победа и пять поражений. Поединок против Фахретдинова стал для Леала дебютным в UFC.
Рина́т Раши́тович Фахретди́нов (тат. Ринат Рәшит улы Фәхретдинов; род. 28 сентября 1991 года, село Белозерье, Мордовия, Россия) — российский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC.
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