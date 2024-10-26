Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА

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Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев достиг впечатляющей отметки в 70 тысяч минут, проведённых за армейский клуб во всех турнирах, о чем сообщила пресс-служба команды в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, CC BY-SA 4.0

Это знаменательное достижение Акинфеев покорил в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела". Эта игра стала для голкипера 780-й в составе ЦСКА.

До Акинфеева никому не удавалось провести за ЦСКА на поле 70 тысяч минут.

Матч завершился нулевой ничьей (0:0).

Несмотря на то, что "Факел" играл в меньшинстве с 66-й минуты после удаления Райана Сенхаджи, армейцам не удалось забить гол в ворота соперника, даже имея численное преимущество на поле.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Акинфе́ев (род. 8 апреля 1986[…], Видное, Московская область) — российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА, действующий капитан команды.

