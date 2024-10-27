5 упражнений на растяжку перед сном

Улучшите свой сон и избавьтесь от боли и недомоганий с помощью этих пяти упражнений на растяжку. Вы можете делать их прямо в постели каждую ночь и повторять последовательность столько раз, сколько захотите.
Сядьте на край кровати (или на стул), ноги на ширине плеч.
Удерживая ноги и ягодицы на месте, опустите руки к полу перед собой.
Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.
Сядьте на край кровати или на стул и положите правую лодыжку на левое колено.
Надавите левой рукой на правое колено, чтобы повернуть тело вправо.
Используйте свободную руку для равновесия и поверните голову, чтобы посмотреть через правое плечо. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, а затем повторите с другой стороны.
Сядьте на край кровати или на стул, сцепив обе руки за головой.
Осторожно опустите голову вниз, пока подбородок не коснется груди, глубоко дыша. Задержитесь на 20-30 секунд. Верните шею в нейтральное положение. Вытяните правую руку над головой и осторожно потяните правое ухо к правому плечу. Задержитесь на 15-20 секунд. Повторите с левой стороны.
Встаньте на колени на пол, расположив оба колена немного шире ширины плеч.
Отведите ягодицы назад к пяткам и опустите грудь вперед.
Положите ладони на пол, вытянув руки перед собой.
Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.
Переместите обе руки в левую сторону и удерживайте их в течение 15 секунд.
Переместите руки в правую сторону и удерживайте их еще 15 секунд.
Лягте на кровать или на пол, полностью выпрямив ноги. Держите левое плечо прижатым к полу и скрестите левую ногу над телом, используя правую ногу, чтобы помочь подтянуть ногу дальше. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд. Повторите с другой стороны.
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