5 упражнений на растяжку перед сном

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Улучшите свой сон и избавьтесь от боли и недомоганий с помощью этих пяти упражнений на растяжку. Вы можете делать их прямо в постели каждую ночь и повторять последовательность столько раз, сколько захотите.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Растяжка сидя

Сядьте на край кровати (или на стул), ноги на ширине плеч.

Удерживая ноги и ягодицы на месте, опустите руки к полу перед собой.

Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.

Растяжка кросс-боди сидя

Сядьте на край кровати или на стул и положите правую лодыжку на левое колено.

Надавите левой рукой на правое колено, чтобы повернуть тело вправо.

Используйте свободную руку для равновесия и поверните голову, чтобы посмотреть через правое плечо. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, а затем повторите с другой стороны.

Растяжка шеи сидя

Сядьте на край кровати или на стул, сцепив обе руки за головой.

Осторожно опустите голову вниз, пока подбородок не коснется груди, глубоко дыша. Задержитесь на 20-30 секунд. Верните шею в нейтральное положение. Вытяните правую руку над головой и осторожно потяните правое ухо к правому плечу. Задержитесь на 15-20 секунд. Повторите с левой стороны.

Поза младенца

Встаньте на колени на пол, расположив оба колена немного шире ширины плеч.

Отведите ягодицы назад к пяткам и опустите грудь вперед.

Положите ладони на пол, вытянув руки перед собой.

Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.

Переместите обе руки в левую сторону и удерживайте их в течение 15 секунд.

Переместите руки в правую сторону и удерживайте их еще 15 секунд.

Растяжка на одной ноге

Лягте на кровать или на пол, полностью выпрямив ноги. Держите левое плечо прижатым к полу и скрестите левую ногу над телом, используя правую ногу, чтобы помочь подтянуть ногу дальше. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд. Повторите с другой стороны.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

