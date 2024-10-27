4 ошибки в тренировках, которые могут навредить вашим коленям

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боль в коленях — распространенная жалоба, она может помешать вашим тренировкам и остановить прогресс. Избегайте этих четырех распространенных ошибок в тренировках, чтобы ваши колени не болели.

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1. Ваши колени направлены внутрь

Неправильное выравнивание колена — одна из самых распространенных ошибок в тренировках, которая может привести к болям в коленях. Когда вы выполняете такие упражнения, как приседания или выпады, ваше колено должно выходить за верхнюю часть обуви, оставаясь позади пальцев ног, рассказывает LIVESTRONG. com Сэм Бекортни, физиотерапевт Bespoke Treatments в Нью-Йорке.

2. Вы поднимаете слишком тяжелый вес слишком рано

Поднимать слишком большой вес, прежде чем вы будете готовы, вредно не только для ваших коленей, но и для всего тела. Добавление чрезмерного сопротивления к упражнению, прежде чем вы станете достаточно сильными, может вызвать боль или травму в мышцах, суставах и соединительной ткани.

3. Вы пропускаете односторонние упражнения

Мышечный дисбаланс и асимметрия являются обычным результатом повседневной жизни, независимо от того, носите ли вы сумку на одной и той же руке каждый день или играете в теннис несколько дней в неделю. Как правило, одна сторона вашего тела будет сильнее другой, по словам Бекортни.

4. Вы носите неправильную обувь

Ваша обувь играет большую роль в безопасности вашей тренировки, чем вы думаете. Хотя неправильная обувь обычно не вызывает боли напрямую, она может увеличить вероятность плохой формы и неправильного движения колена, что может привести к боли в колене или травме, по словам врача.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

