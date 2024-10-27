Лучший план тренировок в спортзале для начинающих женщин

Для женщин, желающих начать заниматься в спортзале, лучшим способом побороть нервозность, получить максимально позитивный опыт и насладиться безопасной и эффективной тренировкой в спортзале будет посещение тренажерного зала с составленным планом.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

Этот фитнес-план для начинающих, рассчитанный на неделю, включает три дня силовых тренировок, один день кардиотренировок и три дня отдыха или активного восстановления, пишет LIVESTRONG. com.

День 1: силовая тренировка всего тела

День 2: кардио

День 3: отдых или активное восстановление

День 4: силовая тренировка всего тела или верхней части тела

День 5: отдых или активное восстановление

День 6: силовая тренировка всего тела или нижней части тела

День 7: отдых или активное восстановление

"Чтобы выработать постоянные привычки в спортзале, важно, чтобы ваша программа тренировок соответствовала ‌вашим‌ потребностям", — отметила Каролина Араужо, CPT, сертифицированный персональный тренер и тренер по силовым тренировкам из Нью-Йорка.

Добавим, что не обязательно выполнять определенную тренировку в определенный день.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

