Лучший план тренировок в спортзале для начинающих женщин

Для женщин, желающих начать заниматься в спортзале, лучшим способом побороть нервозность, получить максимально позитивный опыт и насладиться безопасной и эффективной тренировкой в спортзале будет посещение тренажерного зала с составленным планом.
Этот фитнес-план для начинающих, рассчитанный на неделю, включает три дня силовых тренировок, один день кардиотренировок и три дня отдыха или активного восстановления, пишет LIVESTRONG. com.
День 1: силовая тренировка всего тела
День 2: кардио
День 3: отдых или активное восстановление
День 4: силовая тренировка всего тела или верхней части тела
День 5: отдых или активное восстановление
День 6: силовая тренировка всего тела или нижней части тела
День 7: отдых или активное восстановление
"Чтобы выработать постоянные привычки в спортзале, важно, чтобы ваша программа тренировок соответствовала вашим потребностям", — отметила Каролина Араужо, CPT, сертифицированный персональный тренер и тренер по силовым тренировкам из Нью-Йорка.
Добавим, что не обязательно выполнять определенную тренировку в определенный день.
Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.