Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков

Большинство мужчин и женщин мечтают о сильном, четком животе, но немногие из них добиваются этого. Эта программа может помочь.
Мышцы пресса состоят в основном из быстро сокращающихся мышечных волокон. Они плотнее своих аналогов — медленно сокращающихся мышечных волокон. Чтобы привлечь их внимание и стимулировать рост, нужны жесткие, тяжелые и мощные упражнения.
Выполняйте две тренировки на пресс в неделю, сообщает портал bodybuilding.com.
Скручивания на коленях с тросом
3 подхода, 12-15 повторений (отдых 45 сек.)
Боковые наклоны со штангой
3 подхода, 24 повторения (попеременно, 12 повторений на каждую сторону, отдых 45 сек.)
Изометрическое удержание скручиваний с гантелями: держите гантель или блин перед грудью для дополнительного сопротивления.
3 подхода, 12 повторений (отдых 30 сек.)
Обратные скручивания
3 подхода, 12-15 повторений (отдых 45 сек.)
Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.