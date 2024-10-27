Лучшие упражнения на пресс для наращивания мускулистых кубиков

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Большинство мужчин и женщин мечтают о сильном, четком животе, но немногие из них добиваются этого. Эта программа может помочь.

Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0

Мышцы пресса состоят в основном из быстро сокращающихся мышечных волокон. Они плотнее своих аналогов — медленно сокращающихся мышечных волокон. Чтобы привлечь их внимание и стимулировать рост, нужны жесткие, тяжелые и мощные упражнения.

Выполняйте две тренировки на пресс в неделю, сообщает портал bodybuilding.com.

Тренировка пресса:

Скручивания на коленях с тросом

3 подхода, 12-15 повторений (отдых 45 сек.)

Боковые наклоны со штангой

3 подхода, 24 повторения (попеременно, 12 повторений на каждую сторону, отдых 45 сек.)

Изометрическое удержание скручиваний с гантелями: держите гантель или блин перед грудью для дополнительного сопротивления.

3 подхода, 12 повторений (отдых 30 сек.)

Обратные скручивания

3 подхода, 12-15 повторений (отдых 45 сек.)