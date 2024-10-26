УЕФА наказал за пьяный дебош польских арбитров

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Пьяные польские футбольные арбитры похитили дорожный знак. За это их наказал УЕФА.

Фото: Елена Галабаева

Судьи дисквалифицированы до июня 2025 года. УКФА наказал таким образом Бартоша Франковски и Томаша Мусяла. Их в августе поймали в Люблине в пьяном виде, пишет Би-би-си.

Судьи нарушили "основные правила достойного поведения".

Франковски и Мусял выкладывали в сеть заявления с извинениями. Они назвали свой поступок безответственным и непрофессиональным.

Уточнения

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

