УЕФА наказал за пьяный дебош польских арбитров

Пьяные польские футбольные арбитры похитили дорожный знак. За это их наказал УЕФА.
Судьи дисквалифицированы до июня 2025 года. УКФА наказал таким образом Бартоша Франковски и Томаша Мусяла. Их в августе поймали в Люблине в пьяном виде, пишет Би-би-си.
Судьи нарушили "основные правила достойного поведения".
Франковски и Мусял выкладывали в сеть заявления с извинениями. Они назвали свой поступок безответственным и непрофессиональным.
Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.