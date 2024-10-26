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КХЛ не видит трагедии в кричалках фанатов Спартака

Спорт

Руководство КХЛ не увидело ничего страшного в оскорбительных кричалках фанатов "Спартака".

КХЛ не видит трагедии в кричалках фанатов Спартака
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Эта ситуация с болельщиками "Спартака", которые что кричали в адрес петербургского СКА — единичный случай, заявил вице‑президент "Спартака" и КХЛ Валерий Каменский.

"Ты же не можешь человеку рот закрыть. Бывают и такие случаи, после которых и команду наказывают", — цитирует его "Матч ТВ".

Каменский добавил, что КХЛ и клубы постоянно работают с фанатами. Болельщики в хоккее стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась.

СКА в гостях обыграл "красно-белых" со счетом 5:2. Фанаты московского клуба в том числе скандировали кричалку: "СКА — позор российского хоккея!"

Уточнения

СКА — российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.
 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

«Спарта́к» — российский хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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