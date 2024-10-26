Фигуристка Трусова может пропустить еще один сезон

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Российская 20-летняя фигуристка Александра Трусова (Игнатова) не собирается выступать в соревнованиях в текущем сезоне.

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

Однако спортсменка будет тренироваться в академии "Ангелы Плющенко" и выступать в ледовых шоу, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Александра в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Однако девушка заявила, что пока не может сказать о возвращении в большой спорт.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

