Фигуристка Трусова может пропустить еще один сезон

Российская 20-летняя фигуристка Александра Трусова (Игнатова) не собирается выступать в соревнованиях в текущем сезоне.
Однако спортсменка будет тренироваться в академии "Ангелы Плющенко" и выступать в ледовых шоу, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Александра в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Однако девушка заявила, что пока не может сказать о возвращении в большой спорт.
Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
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