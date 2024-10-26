Шнайдер не вышла в финал WTA в Токио

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20-летней теннисистке из России Диане Шнайдер не удалось попасть в финал турнира WTA в Токио.

Фото: flickr.com by Tsutomu Takasu, CC BY 2.0

В полуфинале спортсменка из РФ под шестым номером проиграла седьмой ракетке мира Чжэн Циньвэнь из КНР со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

В финале турнира поборются Чжэн Циньвэнь и американка София Кенин.

Шнайдер находится на 16-м месте мирового рейтинга. На Олимпиаде-2024 она выиграла серебро в парном разряде с Миррой Андреевой.

Уточнения

Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка.

