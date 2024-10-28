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Как правильно растягиваться перед тренировкой

3:09
Спорт

Растяжка перед тренировкой — это не просто формальность, а необходимый этап подготовки, который помогает предотвратить травмы, улучшить гибкость и подвижность, а также повысить эффективность тренировки.

Как правильно растягиваться перед тренировкой
Фото: 500px.com by the Archive Team, CC BY 3.0

Зачем растягиваться?

  • Предотвращение травм. Растяжка разогревает мышцы, увеличивает их эластичность и подвижность, что снижает риск растяжения и разрывов.
  • Улучшение гибкости и подвижности. Регулярная растяжка позволяет увеличивать диапазон движения в суставах, делая тело более гибким и подвижным.
  • Повышение эффективности тренировки. Разогретые и эластичные мышцы лучше работают, что позволяет вам тренироваться интенсивнее и эффективнее.
  • Снятие напряжения и стресса. Растяжка помогает расслабить мышцы, снять напряжение и улучшить общее самочувствие.

Как правильно растягиваться:

  1. Разминка. Начните с легкой кардио-разминки, например, ходьбы или бега на месте (5-10 минут).
  2. Статическая растяжка. Держите растяжку в течение 15-30 секунд, не доводя до болевых ощущений. Повторите каждое упражнение 2-3 раза.
  3. Динамическая растяжка. Выполняйте плавные, контролируемые движения, проходя через полный диапазон движения.
  4. Фокусируйтесь на ключевых группах мышц. Обратите внимание на мышцы, которые будут задействованы в вашей тренировке. Например, если вы собираетесь бегать, растягивайте икры, бедра, ягодицы и мышцы спины.
  5. Не переусердствуйте. Если вы чувствуете боль, остановитесь и немедленно обратитесь к врачу.

Примеры упражнений:

Для ног:

  • Растяжка квадрицепса. Поставьте одну ногу сзади, согнув колено и потянув пятку к ягодицам.
  • Растяжка икр. Встаньте на небольшое возвышение, поставьте одну ногу на пол, а другую опустите вниз.
  • Растяжка внутренней поверхности бедра. Сядьте на пол с разведенными ногами и тянитесь руками к ступням.

Для спины:

  • Поза кошки. Встаньте на четвереньки, прогибайте спину вверх и вниз.
  • Растяжка спины с поворотом. Сядьте на пол, вытяните ноги вперед и поворачивайтесь корпусом в сторону, держась за лодыжку.

Для плеч и рук:

  • Растяжка плеч. Поднимите руки над головой и переплетите пальцы.
  • Растяжка бицепса. Согните руку в локте, прижав локоть к туловищу, и потяните за предплечье другой рукой.
  • Растяжка трицепса. Поднимите руку над головой и согните ее в локте, потянув за локоть другой рукой.

Если вы новичок, проконсультируйтесь со специалистом по фитнесу, чтобы получить индивидуальный план растяжки.

Правильная растяжка перед тренировкой — это инвестиция в ваше здоровье и эффективность тренировки. Помните, что правильная подготовка помогает избежать травм и получить максимальную пользу от тренировок.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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