Промес может дебютировать за дубайский клуб 26 октября

ФК "Юнайтед" из Дубая считает, что бывший игрок московского "Спартака" Квинси Промес сможет выйти на поле за клуб 26 октября.
Матч пройдет против ФК "Хатта".
"Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября", — цитирует "Матч ТВ" гендиректора клуба Илие Чебану.
О физической форме футболиста Чебану сказал, что игра все покажет.
5 сентября Квинси Промес подписал соглашение с "Юнайтед" из ОАЭ до конца сезона 2024/25.
Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.
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