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Промес может дебютировать за дубайский клуб 26 октября

0:37
Спорт

ФК "Юнайтед" из Дубая считает, что бывший игрок московского "Спартака" Квинси Промес сможет выйти на поле за клуб 26 октября.

Промес может дебютировать за дубайский клуб 26 октября
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

Матч пройдет против ФК "Хатта".

"Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября", — цитирует "Матч ТВ" гендиректора клуба Илие Чебану.

О физической форме футболиста Чебану сказал, что игра все покажет.

5 сентября Квинси Промес подписал соглашение с "Юнайтед" из ОАЭ до конца сезона 2024/25.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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