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Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений

1:11
Спорт

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой), которая, по некоторым данным, решила не участвовать в соревнованиях в текущем сезоне.

Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

Тарасова отметила, что, хотя сама спортсменка не объявляла о своём уходе из спорта, ей следует продолжать тренироваться, так как она не выступала на соревнованиях с ноября прошлого года.

«Если смотреть со стороны: человек не катался. Она же не пишет, что уходит. Тренироваться бы надо! Может, в конце сезона будет выступать... Я-то с удовольствием всегда буду её ждать [на льду]. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать. Обязательно», - сказала Тарасова "Спорт-Экспрессу".

26 октября 2024 года Игнатова-Трусова провела тренировку на этапе Гран-при России в Самаре. Она выполнила тройной аксель и каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + тройной тулуп. Александра Игнатова-Трусова планирует принять участие в этапе Гран-при России в Самаре.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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