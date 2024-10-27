Трусова не будет участником соревнований нового сезона

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Российская фигуристка Александра Трусова решила пропустить соревнования в текущем сезоне, однако продолжит тренироваться в академии "Ангелы Плющенко".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

При этом 20-летняя спортсменка также будет участвовать в ледовых шоу. Такой информацией поделились РИА Новости.

Трусова пропустила прошлый сезон, но в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России, заявив, что ещё не определилась с решением вернуться в большой спорт.

На Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Также она является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

