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Как мотивировать себя тренироваться в холодный сезон

3:08
Спорт

Холодный сезон — это время года, когда многие испытывают сложности с мотивацией к занятиям спортом. Короткие дни, серая погода и соблазн уютно устроиться на диване с чашкой горячего шоколада не способствуют активному образу жизни. Однако, не стоит поддаваться искушению! Тренировки в холодное время года могут быть не менее приятными и полезными, чем летом, если подойти к этому процессу с умом.

Как мотивировать себя тренироваться в холодный сезон
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

1. Поставьте перед собой цель

  • Начните с маленькой цели. Не нужно ставить перед собой задачу заниматься 5 раз в неделю по часу. Достаточно начать с 2-3 тренировок в неделю по 30 минут.
  • Поставьте себе реалистичную цель. Не ставьте перед собой недостижимые цели, иначе вы рискуете быстро разочароваться и бросить занятия.
  • Найдите мотивацию. Подумайте, что вы хотите получить от тренировок: сбросить лишний вес, улучшить физическую форму, получить заряд энергии, избавиться от стресса?

2. Найдите подходящую активность

  • Не ограничивайте себя. Не бойтесь пробовать новое. Если вы привыкли к бегу, попробуйте плавание, йогу или танцы.
  • Найдите компанию. Заниматься спортом с друзьями или партнером намного веселее и мотивирует вас не пропускать тренировки.
  • Используйте технологии. Мотивирующие приложения, трекеры активности, онлайн-тренировки — все это может помочь вам оставаться на связи с вашей целью.

3. Сделайте тренировки комфортными

  • Одевайтесь тепло. Многослойная одежда поможет вам согреться и избежать переохлаждения.
  • Выберите правильную обувь. Она должна быть теплой, непромокаемой и обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.
  • Не забывайте о защите. Защитите лицо, уши и руки от холода с помощью шапки, шарфа и перчаток.
  • Выбирайте правильное время. Не стоит заниматься спортом в самый холодный период дня.

4. Не забывайте о восстановлении

  • Отдыхайте. Не перегружайте себя тренировками, уделяйте время восстановлению и полноценному сну.
  • Питайтесь правильно. Здоровая пища поможет вам получить необходимые питательные вещества и поддерживать энергию.
  • Радуйте себя. Позвольте себе небольшое вознаграждение за достижение целей, например, поход в кино или массаж.

5. Не сдавайтесь

  • Не идеализируйте процесс. У всех бывают промахи, не бойтесь сделать паузу, если вам не хватает мотивации.
  • Вспомните о пользе. Занятия спортом улучшают настроение, укрепляют здоровье и повышают жизненный тонус.
  • Найдите поддержку. Поделитесь своими планами с близкими, они помогут вам оставаться мотивированным.

Помните, что регулярные тренировки в холодный сезон — это залог отличного здоровья и хорошего настроения.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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