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Полезные упражнения для снятия усталости

1:21
Спорт

Подъём ног на стену — это простое и эффективное упражнение, которое приносит множество преимуществ. Когда ноги находятся в вертикальном положении, происходит отток венозной крови к сердцу, что особенно полезно после длительного сидения в одном положении.

Полезные упражнения для снятия усталости
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Это упражнение помогает предотвратить варикозное расширение вен, тромбы и способствует расслаблению, снимая усталость с ног.

Для выполнения упражнения достаточно лечь на спину и поднять ноги на стену. Руки можно разместить по сторонам или положить на живот. Более продвинутые атлеты могут выполнять вариацию из йоги, известную как поза перевернутой свечи, при которой таз поднимается с помощью рук.

Важно не ложиться слишком близко к стене. Можно проверить правильное расстояние, согнув колени и поставив стопы на стену. Если бёдра находятся под прямым углом по отношению к спине, значит, таз расположен на нужном расстоянии. Во время выполнения упражнения не рекомендуется подкладывать валик под голову.

Тем не менее, это упражнение имеет противопоказания: его не следует выполнять при гипертонии, проблемах с сердцем, некоторых заболеваниях опорно-двигательной системы, глаукоме и в случае обильной менструации.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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